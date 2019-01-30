Кшиштоф Пентек забил первый гол за «Милан» первым ударом в створ

Автор: Поршнев Тимофей 0

«Милан» сумел открыть счет в матче с «Наполи» в 1/4 финала Кубка Италии. Сделал это недавно приобретенный Кшиштоф Пентек. 

Свой первый гол в составе «россонери» забил форвард Кшиштоф Пентек, перешедший в январе из «Дженоа».

Поляк забил своим первым ударом в створ в составе «Милана» во всех турнирах. Спустя 16 минут он оформил дубль.

Это второй матч Пентека за миланскую команду. Он дебютировал в игре с «Наполи» в рамках серии А, где вышел на замену на последние 20 минут.

Фото: Global Look Press
Источник: Opta

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