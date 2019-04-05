Матч «Бавария» — «Боруссия» Д посетят более 10 тысяч фанатов дортмундцев

Фанаты дортмундской «Боруссии» хотят массово посетить выездной матч с «Баварией». Встреча пройдет в рамках 28-го тура чемпионата Германии.

По информации источника, на стадионе «Альянц-Арена» ожидается более 10 тысяч фанатов «шмелей». Отметим, что общая вместимость арены составляет 75 тысяч.

Матч «Бавария» – «Боруссия» состоится 6 апреля. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

После 27 туров «черно-желтые» с 63 баллами единолично лидируют в турнирной таблице Бундеслиги. Идущая второй «Бавария» отстает от лидера на два очка.

Напомним, в первом круге в очной встрече этих команд «Боруссия» победила — 3:2.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild