Моуринью знает, как справиться с давлением

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не видит повода нервничать, когда играешь на домашнем стадионе. Он также рассказал, что делать тем игрокам, которые не справляются с давлением.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» проведет домашний матч в рамках 5-го тура Лиги чемпионов с «Янг Бойз»

«Если вы чувствуете давление, то я бы советовал вам остаться дома. Я говорю не о домашнем стадионе, а о вашем доме. Сидите и смотрите футбол по телевизору. Не знаю, как можно чувствовать давление, когда ты играешь на стадионе перед своими болельщиками, которые тебя поддерживают. Я никогда не испытывал сложностей в домашних матчах.» — заявил Моуринью.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне АПЛ занимает седьмое место с 21 очком.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent