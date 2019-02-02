«Реал» не может договориться с «Порту» о трансфере Эдера Минсации «Сан-Паулу»литао за 50 млн евро из-за 6-миллионной компе

Защитник «Порту» Эдер Милитао еще не перешел в «Реал». В Мадриде, впрочем, уверены, что сделку удастся осуществить.

Португальский и испанский клуб не могут решить, кто выплатит процент от суммы трансфера игрока за его воспитание – 6 миллионов евро – «Сан-Паулу», где «Порту» его и купил.

«Порту» настаивает, что эту сумму дополнительно к 50 миллионам евро должны заплатить мадридцы. В «Реале» же считают, что 50 млн предполагают, что в них включены все возможные платежи, в том числе и компенсация «Сан-Паулу».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca