Рауль Рианчо: «У нас мяч не шел в ворота. Вы видели, сколько мы создали моментов»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поражение от «Урала» в 13-м туре. Москвичи проиграли со счетом 1:2.

– В чем проблема, почему команда проиграла?

– Потому что нам забили на один гол больше, чем забили мы.

– Почему вы забили на один гол меньше?

– Такое случается. У нас 14 ударов по воротам. Из них 6 – в створ. У «Урала» 5 ударов в створ. У нас мяч не шел в ворота. Вы видели, сколько у нас было моментов. Футбол такой, – сказал Рианчо.

Фото: твиттер «Спартака»

Источник: телеканал «Матч Премьер»