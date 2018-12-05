Александр Кокорин и Павел Мамаев не согласны на арест

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев считают, что арест — несправедливое наказание. Игроки не согласны с содержанием под стражей.

Павел Мамаев и Александр Кокорин оказались несогласными на арест. Полузащитник «Краснодара» хочет находиться со своими детьми:

«Нам вменяется группа лиц по предварительному сговору. Но на видео видно, что нет никакого сговора, все было спонтанно. Потерпевший сказал, что претензий ко мне не имеет. Причастность свою не признаю.

С первого дня нашего ареста мы полностью сотрудничали со следствием. Дали показания, помогали находить свидетелей, не препятствовали вести следствие. Считаю, что то, что мы можем скрыться от следствия — надуманно.

Я не являюсь рецидивистом и хулиганом. Я сдал все паспорта свои и не пытаюсь скрыться. Согласен на любую меру пресечения, кроме ареста. Мы не мешаем следствию. В наших интересах, чтобы оно быстрее закончилось. На имя Соловчука (водитель, на которого напали футболисты — прим.) был открыт счёт. Это характеризует то, что я пытаюсь загладить свою вину. Я должен находиться со своими детьми».

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин считает, что наказание слишком сурово:

«Хотел бы сказать, что суд избрал для нас слишком суровую меру пресечения. Свидетелей, которых не хватало, нашли мы. На даче показаний, следователь оскорбил меня. Он аргументировал это тем, что посмотрел видео. В эти два месяца у нас были очные ставки, где полностью наши показания подтвердились.

Видно, что потерпевшие обманывали. Предварительного сговора не было, мой удар Паку был на оскорбления. Видно, что Соловчука я не трогал, это видно на видеозаписи. На видео есть, что Соловчук также нас оскорблял. С Паком мы примирились. Почему это не учитывает следствие, не понятно.

Надеюсь на профессиональную оценку суда. Вину свою признаю частично. Скрываться я не намерен. Считаю это невозможным. Куда-то мне уезжать не вижу смысла. Мешать следствию не намерен».

Фото: Global Look Press

Источник: Телеканал «360»