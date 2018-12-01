«Барселона» готова продать права на название «Камп Ноу» фармацевтической компании

«Барселона» ведет переговоры о продаже нейминговых прав на «Камп Ноу». Их может получить фармацевтическая компания.

В ближайшие недели руководство «Барсы» может закрыть сделку, сообщает каталонский канал Rac1. Основной претендент – фармацевтическая компания Grifols, которая специализируется на производстве продуктов на основе плазмы крови.

Она была основана в 1940 году. У Grifols есть акции баскетбольных каталонских клубов – например, компания в сентябре за 3,7 млн евро выкупила права на молодежную команду «Бадалоны».

Представители Grifols подтвердили информацию о переговорах, но пока что стороны далеки от соглашения. «Барса» хочет закрыть сделку до конца года.

Ранее на контракт с «Барселоной» претендовал Mediapro. Один из ее основателей Жауме Роурес заявлял, что компания готова выкупить название «Камп Ноу» за 300 миллионов евро, но «Барсу» этот вариант не устроил.

Фото: Global Look Press

Источник: Rac1