Леонид Федун о сборной России: «У многих из тех, кто играет сегодня, нет перспектив дожить до ЧМ-2022»

Председатель совета директоров «Спартака» и член исполкома РФС Леонид Федун высказался о поражении сборной России от Бельгии в квалификации Евро-2020. Россия проиграла со счетом 1:3.

– Тяжелых ощущений нет. Понятно, что уступили лучшей команде группы. Но одно у меня сомнение. Национальную команду все равно нужно будет омолаживать и готовиться к следующему циклу – чемпионату мира в Катаре. А когда на поле выходят достаточно возрастные футболисты, причем не сказать, что выглядят супер, – это не совсем понятно. Нужно, чтобы РФС принял стратегические решение о том, что делать дальше.

У сборной в нынешнем составе мало шансов выйти на какой-то уровень, и большой вопрос, когда начать создавать новую команду, – то ли ждать конца европейского первенства-2020, то ли начинать уже сейчас планировать четырехлетний цикл в расчете на ЧМ-2022. У нас достаточно много молодежи, а у многих из тех, кто играет сегодня, нет перспектив дожить до катарского чемпионата.

– Вы упомянули ветеранов. Кого конкретно имеете в виду?

– Посмотрите на состав – и увидите, что у нас достаточно много футболистов в возрасте 30+. Да, на данный момент они превосходят молодых, но просто необходимо понимать, что через некоторое время долгожители сборной будут не в состоянии решать задачи, – сказал Федун.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»