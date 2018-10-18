Виктор Березов: «Пока мы не определились с датой рассмотрения дела между Мамаевым и «Краснодаром»

Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов рассказал, почему пока не определена дата рассмотрения дела между «Краснодаром» и его полузащитником Павлом Мамаевым. Клуб хочет расторгнуть контракт с футболистом.

«Пока мы не определились с датой рассмотрения дела между Мамаевым и «Краснодаром». У нас есть 30 дней с момента заявления. Но мы можем его продлить по необходимости. У нас есть обстоятельства, которые не позволяют пока определиться с датой. Ответчик — Мамаев не может полноценно принять участие в заседании. Поэтому думаем, как лучше нам поступить. Рассматриваются различные варианты. Возможно, ясность появится на следующей неделе», — сказал Виктор Березов

Ранее стало известно, что «Краснодар» обратился в РФС с заявлением о расторжении контракта с Павлом Мамаевым.

Напомним, футболист решением суда был заключён под стражу на два месяца в рамках скандального дела об участии в драках.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»