Виктор Березов: «Пока мы не определились с датой рассмотрения дела между Мамаевым и «Краснодаром»

Автор: Роман Шлуинский 0

Павел Мамаев

Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов рассказал, почему пока не определена дата рассмотрения дела между «Краснодаром» и его полузащитником Павлом Мамаевым. Клуб хочет расторгнуть контракт с футболистом. 

«Пока мы не определились с датой рассмотрения дела между Мамаевым и «Краснодаром». У нас есть 30 дней с момента заявления. Но мы можем его продлить по необходимости. У нас есть обстоятельства, которые не позволяют пока определиться с датой. Ответчик — Мамаев не может полноценно принять участие в заседании. Поэтому думаем, как лучше нам поступить. Рассматриваются различные варианты. Возможно, ясность появится на следующей неделе», — сказал Виктор Березов

Ранее стало известно, что «Краснодар» обратился в РФС с заявлением о расторжении контракта с Павлом Мамаевым.

Напомним, футболист решением суда был заключён под стражу на два месяца в рамках скандального дела об участии в драках.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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