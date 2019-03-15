«ПСЖ» оштрафовал Адриена Рабьо

Автор: Дарья Григорьева 0

Рабьо

«ПСЖ» оштрафовал полузащитника Адриена Рабьо. Такое решение парижане вынесли из-за поведения хавбека после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:3).

Сообщается, футболист отправился в ночной клуб перед игрой с «красными дьяволами», после которой французский клуб вылетел из Лиги чемпионов. Кроме того он поставил лайк под публикацией бывшего защитника английской команды Патриса Эвра. Экс-игрок манкунианцев радовался поражению парижан.

Стало известно, что «ПСЖ» отстранил Рабьо от тренировок до 27 марта. Предполагается также, клуб может расторгнуть контракт с полузащитником.

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter журналиста RTL Филиппа Санфурше, L’Equipe

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