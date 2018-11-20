Александер Чеферин: «О Суперлиге не может быть и речи»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу создания Суперлиги. Чеферин отметил, что появление данного европейского турнира не произойдет.

«Этого не произойдет. Выдумка и неправда. У нас есть некоторые идеи, но гарантирую, что о Суперлиге не может быть и речи. Мы хотим дать всем клубам Европы участвовать в турнирах». — заявил Александер Чеферин.

Раннее появилась информация, что 16 топ-клубов намерены в 2021 году создать турнир, который сможет заменить Лигу чемпионов.

Фото: GLobal Look Press

Источник: BBC