Денис Черышев забил первый гол в сезоне за «Валенсию»

В матче «Леванте» с «Валенсией» гол забил россиянин Денис Чершышев. Это первый мяч полузащитника за «летучих мышей».

На 16-й минуте гол в ворота хозяев забил хавбек Денис Черышев, который минувшим летом присоединился к «Валенсии» из «Вильярреала» на правах аренды.

В 1-м туре Ла Лиги против «Атлетико» (1:1) 27-летний россиянин остался в запасе и по ходу матча не появился на поле. Во 2-м туре против «Эспаньола» (0:2) он на 64-й минуте заменил Даниэля Васса, но результативными действиями не отметился.

Напомним, Черышев выступал за «Валенсию» на правах аренды в сезоне-2015/16. На его счету 9 матчей и 3 гола за валенсийский клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: Sports.ru