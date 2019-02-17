Стали известны судьи, которые обслужат матчи 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник

Автор: Роман Шлуинский 0

Лига Чемпионов

УЕФА назначил судей на два матча 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут 19 февраля. Напомним, обе встречи пройдут в 23:00 по московскому времени.

Игру между «Лионом» и «Барселоной» обслужит бригада арбитров из Турции. Главным судьей назначен Джюнейт Чакир, его ассистенты – Бахаттин Дуран и Тарик Энгюн. Четвертый арбитр – Халис Эзкахья.

Видеоассистенты рефери – Данни Маккели и Камфус Йохем из Голландии.

На другой матч вторника «Ливерпуль» – Бавария» назначены итальянские судьи. Главный арбитр – Джанлука Рокки, его ассистенты – Филиппо Мели и Маттео Пассери. Четвертый арбитр – Паоло Валери.

Видеоассистенты рефери – Массимилиано Иррати и Марко Гвида.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт УЕФА

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