Защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос выбыл до конца февраля

Автор: Роман Шлуинский 0

«Арсенал» сообщил о серьезности травм защитников Лорана Косельни и Сократиса Папастатопулоса, полученных в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед». Напомним, встреча закончилась поражением «канониров» — 1:3.

У Папастатопулоса диагностировано повреждение левого голеностопа. Греческий футболист полностью восстановится к концу февраля.

Косельни, у которого было подозрение на перелом челюсти, получил ушибы мягких тканей лица. Его готовность к ближайшему матчу будет оцениваться на каждодневной основе.

В нынешнем сезоне Лоран Косельни принял участие в 6 матчах чемпионата Англии, забив 1 гол. Сократис Папастатопулос выходил на поле 16 раз, отметившись 2 результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Арсенала»

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