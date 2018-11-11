«Милан» может подписать Алешандре Пато

Нападающий «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато попал в сферу интересов «Милана». Бразилец выступал за итальянский клуб с 2007 по 2013 годы.

Итальянский клуб рассматривает 29-летнего форварда в качестве альтернативы Златану Ибрагимовичу, который колеблется и пока не выразил желания покинуть «Лос-Анджелес Гэлакси».

Пато выступал за «Милан» с 2007 по 2013 год и до сих пор находится в хороших отношения со спортивным директором Леонардо и главным тренером Дженнаро Гаттузо.

Переговоры с бразильцем еще не начались, но «Милан» внимательно следит за ситуацией.

Единственное препятствие – зарплата игрока. В Китае он получает около 9 миллионов евро чистыми в год, а в «Милане» ему придется пойти на понижение оклада.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport