«Ювентус» готов платить Аарону Рэмзи огромную зарплату

Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмзи, чей контракт с клубом истекает летом, может стать игроком туринского «Ювентуса». Итальянский клуб хочет заполучить футболиста.

Итальянский клуб готов включиться в борьбу за 27-летнего валлийского футболиста. «Ювентус» надеется заполучить полузащитника бесплатно летом 2019 года, однако готов предложить Рэмзи повышенную зарплату — 11,6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рэмзи не станет продлевать соглашение с «Арсеналом». В услугах игрока были заинтересованы «Милан» и несколько представителей английской Премьер-лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror