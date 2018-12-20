Дмитрий Тарасов покинет «Локомотив» зимой

Автор: Роман Шлуинский 0

Дмитрий Тарасов

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов покинет клуб в зимнее трансферное окно. 31-летний футболист продолжит карьеру в другом клубе Российской Премьер-Лиги.

Тарасов защищает цвета «Локомотива» с 2010 года. За время выступления за «железнодорожников» хавбек успел дважды завоевать Кубок России, а также один раз стать чемпионом страны.

В нынешнем сезоне он принял участие в 4 матчах чемпионата России, но результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» покинет генеральный директор Илья Геркус. После ухода функционер якобы останется в российском футболе, но перейдет на более масштабную должность.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: sport_inside

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