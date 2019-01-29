Бывший футболист ЦСКА Иштван Секеч скончался в возрасте 79 лет

Автор: Роман Шлуинский 0

 

Лига Европы. 1/8 финала. ЦСКА — «Лион» — 0:1. Москва. «ВЭБ Арена». 8 марта 2018 г.

Бывший советский и российский футболист и тренер Иштван Секеч ушел из жизни. Он скончался в возрасте 79 лет.

За свою футбольную карьеру, которая длилась с 1957 по 1972 год, Секеч успел поиграть за 10 клубов, среди которых «Колхозник», «Спартак» (Ужгород), «Динамо» (Киев), «Авангард» (Тернополь), «Авангард» (Харьков), СКА (Львов), СКА (Одесса), ЦСКА, «Черноморец» и «Судостроитель». Иштван выступал на позиции нападающего,

Стоит отметить, что к тренерской деятельности Секеч приступил в 1973 году и за последующие 40 лет поработал в 17 клубах. Среди них – «Карпаты» (Львов), «Пахтакор», «Луч», «Жемчужина» и «Металлург-Кузбасс», а также «Памир», «Подолье» (Хмельницкий), «Темп» (Шепетовка), «Приборист», «Океан», «Нефтяник» (Похвистнево), «Металлург» (Красноярск), «Регар-ТадАЗ», «ЦСКА-Памир», «Андижан» и «Мика». В 1965 году он получил звание мастера спорта СССР.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: UA-Футбол

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