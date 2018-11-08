Лига Европы. 4-й тур. «Краснодар» одержал волевую победу над «Стандардом»

В рамках 4-го тура Лиги Европы «Краснодар» принимал льежский «Стандард». Голы Сулейманова и Перейры помогли хозяевам одержать волевую победу — 2:1.

Лига Европы. 4-й тур

КРАСНОДАР — СТАНДАРД — 2:1 (0:1)

Краснодар. 8 ноября.

Стадион «Краснодар». 21526 зрителей.

Судья: Александар Ставрев (Македония).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Каборе (Сулейманов, 73), Газинский, Куэва (Перейра, 46), Вандерсон, Классон (Игнатьев, 66), Ари.

«Стандард»: Очоа, Фэ, Ванхойсден, Люиндама, Лайфис, Лестьенн (Бастьен, 84), Цимирот, Марин (Мпоку, 88), Карсела-Гонсалес, Эмон, Дженепо (Са, 88).

Голы: 0:1 — Карсела-Гонсалес (19), 1:1 — Сулейманов (79), 2:1 — Вандерсон (82).

Предупреждения: Мартынович (14), Перейра (57), Каборе (72), Вандерсон (82), Эмон (90).

12 (5) удары (в створ) 11 (3)

18 фолы 8

6 угловые 8

1 офсайды 1

64 % владения мячом 36

В начале матча «Краснодар» захватил преимущество. К 16-й минуте владение «быков» составляло 72 процента всей игры. Тогда же случился первый момент у хозяев: Ари получил мяч около штрафной и пробил, но не точно. На 19-й минуте неожиданно забили гости. Лайфис забросил мяч в штрафную на Карселу-Родригеса, а тот слета положил мяч в нижний угол. Через десять минут Лестьенн бил в девятку, но «быков» спас вратарь команды — Матвей Сафонов. Второй тайм хозяева начали так же, как и первый. На 49-й минуте был стопроцентный шанс: Вандерсон выкатил мяч на Классона, но швед не попал по мячу. Спустя десять минут Ари бил по воротам. Спас Очоа. На 79-й минуте «Краснодар» все-таки дожал соперника. Вандерсон отдал передачу Сулейманову, который спокойно покатил мяч в угол. Через 3 минуты уже отличился сам бразилец. Вандерсон сыграл в стенку с Ари и забил гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»