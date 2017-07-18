«Барселона» отчиталась о доходах за сезон-2016/17

Автор: Алена Груздева 0

Барселона

«Барселона» представила финансовый отчет игрового сезона-2016/17. Цифры получились более, чем впечатляющие.

О доходах клуба отчитался представитель «Барселоны» Жозеп Вивес. Цифры потрясают: уровень прибыли достиг отметки в 708 млн евро, что является клубным рекордом, а чистый доход — 18 млн евро. Зарплаты футболистов в минувшем сезоне составили 66% от доходов каталонцев.

Более того, кредитный долг клуба сократился на 24,5 млн евро по сравнению с сезоном-2015/16, закрепившись на цифре 247 млн евро.

Журнал Forbes на прошлой неделе составил рейтинг самых дорогих спортивных клубов в мире, и поместил «блаугранас» на четвертую позицию с оценочной стоимостью в 3,64 млрд евро. Дороже оказались «Даллас Ковбойс» из NFL, «Нью-Йорк Янкиз» из MLB и футбольный «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo 

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