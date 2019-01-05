Абель Эрнандес останется в ЦСКА

Автор: Роман Шлуинский 0

Лига чемпионов. 6 тур. «Реал» — ЦСКА — 0:3. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 12 декабря 2018 г.

Агент Пабло Бентанкур, представляющий интересы нападающего ЦСКА Абеля Эрнандеса, сообщил, что будет с его подопечным. По его словам, уругвайский футболист не покинет московский клуб зимой.

«Зимой Абель из ЦСКА не уйдет. Он остается в команде», — сказал Пабло Бентанкур.

Напомним, Эрнандес перешел в ЦСКА на правах свободного агента летом 2018 года. Он подписал соглашение с «армейцами» на полгода. Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил, что форварду был предложен краткосрочный контракт в связи с тем, что он часто получает травмы.

В первой половине сезона Российской Премьер-Лиги 28-летний нападающий провел восемь матчей (четыре — в основном составе) за ЦСКА, отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Чемпионат»

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