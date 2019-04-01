Кристиан Эриксен повторил рекорд Дэвида Бекхэма

В матче 32-ого тура АПЛ «Ливерпуль» принимал «Тоттенхэм» (2:1). Полузащитник «шпор» Кристиан Эриксен отдал голевую передачу в этой встрече.

Таким образом, датчанин стал вторым футболистом за последние 18 лет, который сделал не менее 10 результативных пасов в каждом из 4 чемпионатов Английской Премьер-лиги подряд.

Напомним, ранее с сезона-1997/98 по 2000/01 это удалось Дэвиду Бекхэму (экс- игрок «Манчестер Юнайтед»).

В нынешнем сезоне Кристиан Эриксен принял участие в 28 матчах АПЛ. Он забил 5 мячей и отдал 10 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Opta