РФС запретил футбольному клубу «Крылья Советов» заявлять игроков

Российский футбольный союз запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых игроков. Причина — долг клуба перед бывшим тренером команды Андреем Тихоновым.

Отмечается, что РФС обязал клуб выплатить Тихонову задолженность по соглашению о расторжении трудового договора, а также проценты за задержку выплат.

Сообщается, что запрет могут снять в случае исполнения «Крыльями Советов» обязательств перед тренером.

Напомним, Андрей Тихонов возглавлял самарский клуб с июня 2017 по октябрь 2018.

Фото: твиттер ФК «Крылья Советов»

Источник: официальный сайт РФС