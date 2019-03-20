РФС запретил футбольному клубу «Крылья Советов» заявлять игроков

Автор: Роман Шлуинский 0

Российский футбольный союз запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых игроков. Причина — долг клуба перед бывшим тренером команды Андреем Тихоновым.

Отмечается, что РФС обязал клуб выплатить Тихонову задолженность по соглашению о расторжении трудового договора, а также проценты за задержку выплат.

Сообщается, что запрет могут снять в случае исполнения «Крыльями Советов» обязательств перед тренером.

Напомним, Андрей Тихонов возглавлял самарский клуб с июня 2017 по октябрь 2018.

Фото: твиттер ФК «Крылья Советов»
Источник: официальный сайт РФС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РФС

РФС предлагает ввести систему распознавания лиц вместо Fan ID

Локомотив

Премьер-лига. 18-й тур. «Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли в боевую ничью

РФС обязал «Рубин» закрыть все долги перед Караденизом

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 