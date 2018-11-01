Адвокат Кокорина: «Окончание уголовного дела может быть очень неожиданным для всех»

Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, как чувствуют себя Кокорины в СИЗО. Также она отметила, что окончание уголовного дела будет неожиданным.

«Была сегодня в Бутырке. Со времен Пугачева там ничего не изменилось — специфические запахи и большие очереди. Но, при этом, братья Кокорины чувствуют себя неплохо, чего желают и вам, и передают всем и каждому в отдельности огромное спасибо за поддержку.

Саша ответил более чем на 1000 писем, поступивших к нему в СИЗО. И очень обрадован тем, что среди них нет негатива. Как человек честный и прямой, воспитанный спортом, он задает нам – защитникам вопрос: «Почему все построено на лжи?» На этот вопрос даже я пока не могу ему ответить, не разобравшись в тонкостях интриги, которая позволяет удерживать их в тюрьме с самого начала расследования этого уголовного дела, окончание которого может быть очень неожиданным для всех» , — написала адвокат в своем Instagram.

Напомним, Александр и Кирилл Кокорины, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были заключены под стражу. Им обвиняют по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Фото: Global Look Press

Источник: Instagaram адвоката Александра Кокорина