«Барселона» достигла соглашения с полузащитником «ПСЖ»

«Барселона» достигла соглашения с полузащитником «Пари Сен-Жермен». Каталонский клуб договорился с Адриеном Рабьо о трансфере.

По информации источника, «сине-гранатовые» договорились с футболистом об условиях будущего контракта. Ожидается, что переход Рабьо в «Барселону» состоится в летнее трансферное окно 2019 года.

Стороны достигли прогресса в переговорах после заявления спортивного директора «ПСЖ» Антеро Энрике. Напомним, он заявил, что Рабьо отказался продлевать соглашение с парижанами и по этой причине останется на скамейке запасных на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что в услугах 23-летнего французского полузащитника также заинтересованы туринский «Ювентус» и «Тоттенхэм Хотспур».

В текущем сезоне чемпионата Франции футболист принял участие в 12 матчах. Он забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Parisien