Марк Овермарс: «Донни Ван де Бек не уйдет из «Аякса» этим летом»

Спортивный директор амстердамцев поделился мнением относительно возможного ухода из команды хавбека Донни ван де Бека. А также, оценил выступления экс-игрока «аяксидов» Френки де Йонга в «Барселоне».

В частности, Овермарс заявил, что не намерен отпускать одного из лидеров команды этим летом. Напомним, ранее сообщалось, что ван де Бек близок к переходу в мадридский «Реал».

«Ван де Бек останется в «Аяксе» этим летом. Я считаю, что де Йонг может играть в «Барселоне» десять лет. Всем нам всегда нужно время на адаптацию. Тренеру нужно время, чтобы найти ему подходящее место на поле», – сказал он.

Отметим, что в начале августа говорилось о том, что «сливочные» согласовали контракт с Донни. Однако, клубам не удалось договориться между собой.

В прошедшем сезоне Донни ван де Бек провел 34 матча в чемпионате Голландии. В его активе 9 голов и 12 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» Esports SER Catalunya