«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф ЛЧ

Автор: Анатолий Акулов 0

«Краснодар» одержал гостевую победу над «Порту» со счетом 3:2. Таким образом, «быки» прошли «драконов» по сумме двух матчей (3:2, 0:1).

Команда Сергея Галицкого впервые в своей истории вышла в раунд плей-офф Лиги чемпионов. За право выступить на групповой стадии турнира краснодарцы сыграют против «Олимпиакоса».

Греки по итогам двух встреч прошли «Истанбул». Дома «красно-белые» были сильнее со счетом 2:0, а в гостях одержали минимальную победу 1:0.

Напомним, в первом матче серии «Краснодар» сыграет в Греции 21 августа. Ответная встреча пройдет 27-го числа в России.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт УЕФА

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