«Ювентус» вступит в борьбу за Неманью Матича

«Ювентус» будет участвовать в конкурентной борьбе за полузащитника «Челси» Матича. Сообщается, что 28-летний серб уже готов покинуть «Стэмфорд Бридж».

Неманья Матич разминается отдельно от основного состава «Челси» и давно был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Помимо «Юве» на серба претендует другой клуб серии А – «Интер». На трансфере Матича лондонцы планируют заработать 40 млн фунтов.

В прошлом сезоне Матич сыграл в 35 матчах АПЛ, в которых забил один мяч и отдал 8 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Сайт Джанлуки ди Марцио