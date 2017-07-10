Медосмотр Дани Себальоса в «Реале» состоится позже

Автор: Алена Груздева 0

Себальос

Медицинское обследование новичка мадридского «Реала» Дани Себальоса перенесен на неопределенный срок. Лучший игрок молодежного Евро переходит к «сливочным» из «Бетиса».

Сообщается, что Дани Себальос может пройти медицинские тесты днем позже. Пауза возникла из-за того, что клубы не сумели прийти к соглашению по поводу оплаты трансфера. «Бетис» планировал, что «Реал» совершит полный платеж сразу, в то время как мадридцы собрались выкупать игрока посредством траншей.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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