«Ювентус» хочет продать Пауло Дибалу в «ПСЖ»

Аргентинский форвард по-прежнему может покинуть «Ювентус» этим летом. 25-летний нападающий может перебраться в чемпионат Франции.

После срывов перехода аргентинца в «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» туринцы намерены продать игрока в «ПСЖ». Сообщается, что парижский клуб готов купить Дибалу в случае ухода Неймара.

Напомним, французская команда уже предлагала за Дибалу 60 миллионов евро. Однако, тогда «Юве» требовал за нападающего не менее 70 миллионов.

В прошедшем сезоне аргентинец провел 30 матчей в чемпионате Италии. На его счету 5 голов и 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent