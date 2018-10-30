Скаут «Манчестер Юнайтед» посетил матч РПЛ

Крсто Килибарда, скаут «Манчестер Юнайтед», специализируется по футболистам, выступающим в Восточной Европе. Он посетил матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Спартаком».

Кого просматривал скаут манчестерского клуба неизвестно.

Напомним, матч 12-го тура между «Рубином» и «Спартаком» прошёл 29 октября на «Казань Арене» и закончился вничью – 1:1. Голами отметились защитники команд Дмитрий Комбаров и Егор Сорокин.

Казанский «Рубин», набрав 19 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» имеем в своем активе столько же очков, но занимает 6-ю позицию. В следующем туре казанская команда 5 ноября сыграет на выезде с «Оренбургом», а красно-белые на день раньше примут «Урал».

Фото: Global Look Press

Источник: БИЗНЕС Online