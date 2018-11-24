«Ювентус» победил СПАЛ. Голы Роналду и Манджукича

«Ювентус» уверенно обыграл СПАЛ со счетом 2:0 в матче 13-го тура итальянской Серии А. Победный мяч в этой встрече на счету Криштиану Роналду.

Португалец забил девятый мяч за «Ювентус» в чемпионате и сравнялся с нападающим «Дженоа» Кшиштофом Пентеком. В последних шести матчах итальянского чемпионата Криштиану Роналду отличился шесть раз. СПАЛ стал 66-й командой, в ворота которой забивал Криштиану Роналду. Еще один гол в ворота СПАЛа на счету Марио Манджукича.

Серия А. 13-й тур

«Ювентус — СПАЛ — 2:0 (1:0)

«Ювентус»: Перин, Бонуччи, Алекс Сандро (Кьеллини, 87), Де Шильо, Ругани, Куадрадо, Бентанкур, Пьянич, Дуглас Коста (Матюиди, 72), Роналду, Манджукич.

СПАЛ: Гомис, Бонифаци, Фелипе, Чонек, Ладзари, Фарес, Куртич, Скьяттарелла (Вальдифьори, 83), Миссироли (Валоти, 59), Петанья (Палоски, 85), Антенуччи.

Голы: 1:0 – Роналду, 28, 2:0 – Манджукич, 60.

Предупреждения: Чонек (39), Фарес (49), Бентанкур (64), Скьяттарелла (74).

«Ювентус» лидирует в Серии А. После 13 матчей у туринского клуба 37 очков – 12 побед и 1 ничья при разнице мячей 28-8.

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Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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