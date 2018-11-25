Команда Спаллетти продолжает погоню за «Ювентусом»: дубль Кейта Бальде и гол Лаутаро Мартинеса

«Интер» продолжает погоню за «Ювентусом». В матче 13-го тура Серии А команда Лучано Спаллетти разгромила «Фрозиноне», а героем встречи стал 23-летний сенегальский нападающий Кейта Бальде.

Одиннадцатый номер «Интера» Кейта Бальде забил два мяча, а также отметился голевой передачей на Лаутаро Мартинеса.

«Мы показали привлекательный футбол, — прокомментировал игру главный тренер «нерадзурри» Лучано Спаллетти, сообщает Football Italia. — Мы были терпеливыми, так как соперник опасен в контратаках, его нужно было держать под постоянным давлением. Важно сохранять спокойствие при владении мячом. Он должен двигаться быстро, но не слишком быстро, иначе вам придется тратить много сил на его возвращение. Кейта был очень последователен в этом матче. Мне понравился характер Мартинеса, он боец и никогда не сдается».

«Интер» намерен стать одной из лучших команд в Серии А и Лиге чемпионов. Но порой мы принимаем неверные решения. Нам ещё нужно созреть и продолжать прогрессировать. Важно удержать нынешний уровень игры», — подчеркнул Спаллетти.

Серия А. 13-й тур

«Интер» – «Фрозиноне» — 3:0 (1:0)

24 ноября. «Джузеппе Меацца»

«Интер»: Ханданович, Д`Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Гальярдини, Валеро, Политано (Кандрева, 83), Наингголан (Жоау Мариу, 71), Кейта Бальде, Лаутаро Мартинес (Икарди, 77).

«Фрозиноне»: Спортьелло, Гольданига, Ариаудо, Капуано, Дзампано, Чибса, Крисетиг, Кассата (Гори, 56), Бегетто (Гильоне, 72), Чиофани, Пинамонти (Кэмпбелл, 77).

Голы: 1:0 – Кейта Бальде, 10, 2:0 – Лаутаро Мартинес, 57, 3:0 – Кейта Бальде, 82.

Предупреждения: Крисетиг (6), Асамоа (14), Бегетто (40), Кассата (44).

«Интер» занимает после 13 матчей второе место в таблице Серии А с 28 очками, но сместить с этой позиции «нерадзурри» может «Наполи», который сегодня проводит свой матч тура. У команды Карло Анчелотти после 12 игр — 28 баллов.

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 25 ноября проведет видеотрансляцию матча 13-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Кьево», начало в 17:00 по московскому времени.

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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