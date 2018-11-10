Фантастическая победа «Атлетико» над «Атлетиком»: видеообзор главных моментов

«Атлетико» одержал волевую победу над «Атлетиком» в матче 12-го тура чемпионата Испании. По ходу матча команда Диего Симеоне дважды уступала в счете. Решающий мяч в матче забил Диего Годин. Он поразил ворота басков головой в компенсированное время встречи.

Счет в матче был открыт на 36-й минуте Иньяки Уильясом, который добил мяч в сетку Облака с линии ворот после рикошета от перекладины. В первом тайме больше забитых голов не было, все самое интересное произошло уже после перерыва. Полузащитник «Атлетико» Томас Парти уравнял шансы, но на первый план вновь вышел Уильямс, сделавший дубль. Так «Атлетик» вновь повел в счете. Однако спустя 16 минут благодаря голу Родриго Эрнандеса на табло светились две двойки.

А уже в компенсированное время встречи удача вновь оказалась на стороне «Атлетико». Капитан команды Диего Годин ударом головы принес победу мадридцам!

Ла Лига. 12-й тур

«Атлетико» – «Атлетик» — 3:2 (0:1)

10 ноября. «Ванда Метрополитано»

«Атлетико»: Облак, Монтеро (Желсон Мартинш, 56), Филипе Луис, Арьяс, Годин, Родри Эрнандес, Парти, Сауль, Корреа (Калинич, 62), Диего Коста (Витоло, 46), Гризманн.

«Атлетик»: Яго Эррерин, Мартинес, Нуньес, Баленсиага, Берчиче, Сусаета (Капа, 88), Сан Хосе, Муниаин, Беньят (Ноласкоайн, 67), Де Маркос, Иньяки Уильямс (Рауль Гарсия, 76).

Голы: 0:1 – Иньяки Уильямс, 36, 1:1 – Парти, 61, 1:2 – Иньяки Уильямс, 64, 2:2 – Родри Эрнандес, 80, 3:2 – Годин, 90.

Предупреждения: Диего Коста (38), Беньят (49), Витоло (66), Калинич (66), Адан (66), Сан Хосе (82), Де Маркос (86), Мартинес (90), Корреа (90).

«Атлетико» имеет 23 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Атлетика» 10 баллов, команда — на 17-й позиции. В следующем 13-м туре Ла Лиги 24 ноября «матрасники» встречаются с «Барселоной», а «Атлетик» 25 ноября сыграет с «Хетафе».

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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