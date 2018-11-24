«Эйбар» впервые в истории разгромил «Реал». Три гола в ворота королевского клуба

«Реал» с разгромным счетом 0:3 уступил «Эйбару» в матче 13-го тура испанской Ла Лиги. Это первое поражение мадридцев при новом главном тренере Сантьяго Солари.

До поражения от «Эйбара» при Сантьяго Солари «Реал» выигрывал на протяжении 4 матчей подряд во всех турнирах, забив в ворота соперников 15 мячей и пропусти 2. В этой встрече мадридцы не сумели ни разу поразить ворота Риесго. Практически во всех потенциальных голевых моментах нападающие гостей получали мяч, находясь в офсайде.

1:0! Гол Гонсало Эскаланте на 17-й минуте

2:0! Гол Серхи Энрика на 52-й минуте

3:0! Гол Кике на 57-й минуте

Ла Лига. 13-й тур

«Эйбар» – «Реал» — 3:0 (1:0)

24 ноября. «Мунисипаль де Ипуруа»

«Эйбар»: Риесго, Кукурелья, Рамис, Паулу Оливейра, Пенья, Орельяна (Альварес, 83), Эскаланте, Жордан, Хосе Анхель, Энрик (Шарлес, 74), Кике (Де Бласис, 88).

«Реал»: Куртуа, Варан, Марсело, Одриосола (Карвахаль, 54), Рамос, Модрич (Иско, 63), Кроос, Асенсио (Винисиус Жуниор, 74), Себальос, Бэйл, Бензема.

Гол: 1:0 — Эскаланте, 17, 2:0 — Энрик, 52, 3:0 — Кике, 57.

Предупреждения: Кукурелья (33), Жордан (36), Бэйл (44).

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 24 ноября вел видеотрансляцию этого матча. Следующая видеотрансляция чемпионата Испании начнется в 22:45. Будет показана игра 13-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Барселона».

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

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