«Барселона» впервые проиграла дома, но Месси забил после роскошной комбинационной атаки

«Барселона» потерпела поражение от «Бетиса» в матче 12-го тура испанской Ла Лиги. Каталонцам не помогло даже возвращение Лео Месси, вернувшегося в состав после паузы, вызванной лечением перелома руки.

«Барселона» уступала в счете, начиная с 20-й минуты, но все равно «сине-гранатовые» играли красиво. А самый эффектный мяч забил Месси. И этот гол оказался последним в этой результативной встрече. Случилось это в самом конце второго тайма, когда хозяева поля играли вдесятером. «Барселона» буквально завела мяч в ворота, пройдя оборону «Бетиса» в короткий пас. Арбитр Матеу Лаос вначале зафиксировал офсайд, но потом после вступления в действие системы VAR, гол был восстановлен в статусе – 3:2!

Ла Лига. 12-й тур

«Барселона» – «Бетис» — 3:4 (0:2)

11 ноября. «Камп Ноу»

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Альба, Серхи Роберто, Лангле, Ракитич, Бускетс (Аленья, 69), Артур (Видаль, 46), Малком (Мунир, 57), Месси, Суарес.

«Бетис»: Лопес, Бартра, Сидней, Фирпо, Манди, Санчес (Каналес, 62), Ло Чельсо, Вильям Карвалью, Гуардадо, Тельо, Морон (Леон, 76).

Голы: 0:1 – Фирпо, 20, 0:2 – Санчес, 34, 1:2 – Месси, 68 – с пенальти, 1:3 – Ло Чельсо, 71, 2:3 – Видаль, 79, 2:4 – Каналес, 83, 3:4 — Месси, 90.

Предупреждения: Гуардадо (24), Ракитич (44), Бускетс (59), Манди (69), Видаль (73).

Предупреждения: Гуардадо (24), Ракитич (44).

Удаление: Ракитич (81).

«Барселона» потерпела первое домашнее поражение в сезоне. В следующем 13-м туре Ла Лиги 24 ноября каталонцы сыграют в Мадриде с «Атлетико».

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Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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