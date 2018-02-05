Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 8 февраля). Старт Олимпиады-2018

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Россия

Анонс нового выпуска шоу «Футбол днем» — еженедельного подкаста, где корреспонденты нашего издания обсуждают актуальные новости из мира футбола.

В прямом эфире 8 февраля (начало в 15:00 по московскому времени) мы обсудим старт Олимпийских игр-2018 и шансы российских атлетов на этом турнире. Также мы традиционно разберем самые значимые и курьезные новости, произошедшие за последнюю неделю.

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Фото: Global Look Press

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