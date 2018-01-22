Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 25 января)

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Неймар

Анонс нового выпуска шоу «Футбол днем» — еженедельного подкаста, где корреспонденты нашего издания обсуждают актуальные новости из мира футбола.

В прямом эфире 25 января (начало в 15:00 по московскому времени) мы обсудим слухи о глобальных перестановках в составе «Реала» (трансфер Неймара, уход Роналду), попытаемся найти новый клуб для Артема Дзюбы и разгадаем тайный замысел подготовки соперников сборной России к ЧМ-2018. Также мы традиционно разберем самые значимые и курьезные новости, произошедшие за последнюю неделю.

Футбол утром 25 января

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Фото: Global Look Press

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