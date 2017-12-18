Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 21 декабря в 15:00). Самые громкие трансферные слухи

В этот четверг, 21 декабря, в 15:00 в эфир выйдет новый выпуск шоу «Футбол днем» — еженедельного подкаста, где корреспонденты нашего издания обсуждают актуальные новости из мира футбола. На этой неделе в центре внимания — самые громкие трансферные слухи перед открытием трансферного окна.

В прямом эфире мы обсудим самые актуальные и интересные трансферные слухи перед открытием зимнего трансферного окна в январе. Также мы традиционно поговорим о самых значимых и курьезных новостях, произошедших за последнюю неделю.

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Фото: Global Look Press

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