Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 18 января)

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Хосеп Гвардиола

Анонс нового выпуска шоу «Футбол днем» — еженедельного подкаста, где корреспонденты нашего издания обсуждают актуальные новости из мира футбола.

В прямом эфире 18 января (начало в 15:00 по московскому времени) мы обсудим первое поражение «Манчестер Сити» в АПЛ, скандалы в «Спартаке» и во французской Лиге 1, а также расскажем о самых интересных моментах прошедшего в Астане Матча Звезд КХЛ. Также мы традиционно поговорим о самых значимых и курьезных новостях, произошедших за последнюю неделю.

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Фото: Global Look Press

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