Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 17 мая)

Анонс нового выпуска шоу «Футбол днем» — еженедельного подкаста, где корреспонденты нашего издания обсуждают актуальные новости из мира футбола и других видов спорта.
В прямом эфире 17 мая (начало в 15:00 по московскому времени) мы подводим итоги сезона в РФПЛ, АПЛ, Бундеслиге и Лиге Европы. Также мы традиционно разбираем самые значимые и курьезные новости, произошедшие за последнюю неделю.
Чтобы не пропустить следующий выпуск «Футбол днем», подписывайтесь на еженедельник «Футбол» в вконтакте и в ютуб-канале.
Фото: Global Look Press