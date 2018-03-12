Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 15 марта). Еврокубковые надежды

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Лига Европы. 1/8 финала. ЦСКА — «Лион» — 0:1. Москва. «ВЭБ Арена». 8 марта 2018 г.

Анонс нового выпуска шоу «Футбол днем» — еженедельного подкаста, где корреспонденты нашего издания обсуждают актуальные новости из мира футбола и других видов спорта.

В прямом эфире 15 марта (начало в 15:00 по московскому времени) мы обсуждаем перспективы выхода российских клубов в 1/4 финала Лиги Европы и подводим итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Также мы традиционно разбираем самые значимые и курьезные новости, произошедшие за последнюю неделю.

Чтобы не пропустить следующий выпуск «Футбол днем», подписывайтесь на еженедельник «Футбол» в вконтакте и в ютуб-канале.

Фото: Сергей Дроняев

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Неймар

Шоу «Футбол днем» (эфир 25 января)

лига чемпионов

Шоу «Футбол днем» (эфир 15 февраля). Возвращение еврокубков

Лига Европы. «Спартак» — «Атлетик» — 1:3. Москва. «Открытие Арена». 15 февраля 2018 г.

Шоу «Футбол днем» (эфир 22 февраля). Еврокубковые баталии

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 