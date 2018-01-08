Анонс шоу «Футбол днем» (эфир 11 января). Открытие трансферного окна

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Ван Дейк

Анонс нового выпуска шоу «Футбол днем» — еженедельного подкаста, где корреспонденты нашего издания обсуждают актуальные новости из мира футбола. На этой неделе мы обсудим самые громкие переходы с момента открытия зимнего трансферного окна.

В прямом эфире мы обсудим громкие трансферы Филиппе Коутиньо в «Барселону» и попробуем разобраться, на кого «Ливерпуль» потратит вырученные деньги. Также мы традиционно поговорим о самых значимых и курьезных новостях, произошедших за последнюю неделю.

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Фото: Global Look Press

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