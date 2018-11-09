9 ноября. 22:45. Видеотрансляция матча «Леванте» — «Реал Сосьедад»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 9 ноября проведет видеотрансляцию матча 12-го тура чемпионата Испании «Леванте» — «Реал Сосьедад».

После неудачного сентябрьского отрезка, в котором уместилось сразу три поражения кряду, «Леванте» выдал внушительный рывок. Перед этим туром «лягушки» занимают седьмую строчку в таблице, всего в трех очках от топ-4. «Реал Сосьедад» одержал лишь одну победу в семи последних встречах и все больше отдаляется от еврокубковой зоны. А в случае очередных очковых потерь баски рискуют оказаться в опасной близости уже к зоне вылета.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Домашние матчи «Леванте» в новом сезоне радуют нейтральных болельщиков своим контрастом: боевая ничья в валенсийском дерби (2:2), погром от «Севильи» (2:6), волевая победа над сенсационным «Алавесом» (2:1). Предсказать сценарий каждого следующего матча на «Сьюдад де Валенсия» все сложнее.

2. Всего раз в истории Примеры «Реал Сосьедад» одержал гостевую победу над «Леванте»: в 2014 году «лягушки» были унижены при своих болельщиках — 0:4. Турнирное положение басков обязывает их к повторению того успеха.

3. В нападении у «лягушек» выступает один из самых ярких и результативных атакующих дуэтов Ла Лиги. С начала сезона Рохер и Моралес на двоих забили 10 голов — больше половины всех мячей «Леванте» в чемпионате.

4. В четырех из пяти последних поединках между этим командами было забито не менее трех голов за игру. Причем дело обычно заканчивалось разгромом одного из соперников: три победы «Сосьедада» (дважды по 3:0 и один раз 4:0) и один успех «Леванте» (3:0). Шансы на продолжение тенденции весьма велики.

5. Возглавивший «Леванте» весной этого года Пако Лопес уже неоднократно доказывал, что для его команды нет авторитетов. В концовке прошлого сезона «лягушки» нанесли «Барселоне» единственное поражение в чемпионате, а в этой кампании обыграли «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». Смотреть на игру этой задорной команды — истинное наслаждение.

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Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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