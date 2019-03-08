9 марта. 20:15. Видеотрансляция матча «Барселона» — «Райо Вальекано»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 9 марта в 20:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 27-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Райо Вальекано».

В прошлом туре каталонцы обыграли «Реал» (0:1), после чего мадридцы выбыли из чемпионской гонки. Теперь единственным конкурентом «Барсы» за золото остается «Атлетико». На данный момент отрыв от второго места составляет 7 очков. Кроме того, «блаугранас» остается непобедимой в чемпионате в 2019 году. «Райо» в прошлые выходные уступил «Жироне» (0:2) и не побеждает уже пять туров кряду. «Пчелы» находятся в зоне вылета и до спасительного 17-го места им не хватает двух баллов.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Райо» проиграл последние 5 матчей в чемпионате. Сумеют ли они реабилитироваться за неудачную серию и набрать очки на «Камн Ноу»?

2. Каталонцы выиграли у мадридцев последние 12 матчей во всех турнирах. Продлится ли их победная серия?

3. «Барселона» забивала минимум 3 гола в 11 из последних 12 встреч против «Райо» во всех соревнованиях. Насколько надежна будет оборона «пчел» в этом матче?

4. «Пчелы» отличаются забитыми мячами в играх против «Барсы» на протяжении последних 4 встреч. Смогут ли они поразить ворота Марк-Андре тер Стегена и в этот раз?

5. Лео Месси забил 25 голов в Ла Лиге и идет на первом месте в гонке бомбардиров. Укрепит ли аргентинец свое лидерство по итогам 27-го тура?

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press