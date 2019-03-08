9 марта. 18:15. Видеотрансляция матча «Атлетико» — «Леганес»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 9 марта в 18:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 27-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Леганес».

Команде Диего Симеоне необходимо побеждать, чтобы продолжить борьбу за золотые медали чемпионата. На данный момент отрыв от лидирующей «Барселоны» составляет 7 баллов. Однако, «матрасники» будут стараться сэкономить силы в преддверие ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». Гости идут на 11-м месте, их отрыв от зоны вылета составляет 10 очков. Но, в случае успеха, они могут приблизиться к зоне еврокубков, от которой «огуречников» отделяют 4 балла.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. « Леганес » одержал свою последнюю победу над «матрасниками» в 2002-м году (0:2), тогда обе команды выступали во втором дивизионе. По силам ли «огуречниками» повторить тот успех?

2. « Матрасники » были непобедимы дома в 32 из 34 последних матчей Ла Лиги. Н а сколько успешно выступят «красно-белые» на родном стадионе в этот раз?

3. «Атлетико» сохранил свои ворота в неприкосновенности в последних 6 из 8 матчей чемпионата. Удастся ли «сини-белым» пробить Яна Облака?

4. В трех последних гостевых матчах « Леганеса » в Ла Лиги в среднем забивалось больше 2.5 голов. На сколько результативны будут команды в этом матче?

5.Альваро Мората набрал отличную форму. После непродолжительной голевой засухи, форвард отличился 3 раза в последних 2 турах. Продолжит ли испанец радовать своих болельщиков?

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press