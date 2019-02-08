9 февраля. 19:50. Видеотрансляция матча «Фиорентина» — «Наполи»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 9 февраля в 19:50 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 23-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Наполи».

«Наполи» попытается сократить 9-очковое отставание от лидирующего «Ювентуса». Для этого «адзурри» нужно набирать очки в матче против «Фиорентины», которая еще не проигрывала в 2019 году.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В новом календарном году «Фиорентина» набрала 4 очка (1 победа, 2 ничьи) из 9 возможных и прошла два раунда в Кубке Италии. Четвертьфинальная встреча против «Ромы» закончилась разгромной победой «фиалок» — 7:1. Как завершится очередная игра флорентийцев с топ-клубом?

2. За 22 тура «Наполи» проиграл три раза. Станет ли «Фиорентина» четвертым обидчиком южан в сезоне?

3. В последних 8 играх между обеими клубами «Фиорентина» победила только один раз. Прервет ли команда Пиоли неудачную серию?

4. В трех из пяти матчей 2019-го года «Наполи» забил сопернику два и более голов. Сколько мячей неаполитанцы «отгрузят» в этот раз?

5. На счету форварда «Наполи» Аркадиуша Милика 12 голов в текущем первенстве. Удастся ли поляку забить в 23-м туре и приблизиться к лидерам бомбардирской гонки — Криштиану Роналду (17 мячей), Фабио Квальярелле (16), Дувану Сапате (15) и Кшиштофу Пентеку (14)?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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