9 февраля. 18:15. Видеотрансляция матча «Атлетико» — «Реал»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 9 февраля в 18:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 23-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал».

«Реал» перед этим матчем набрал отличную форму, одержав четыре победы кряду в Примере. И теперь их отставание от «Атлетико» составляет всего два очка. А в середине недели «сливочные» сыграли вничью на «Камп Ноу» в первом матче полуфинала Кубка Короля и готовы продолжить свою успешную серию. «Атлетико» в минувшие выходные потерпел поражение от «Бетиса», увеличив отставание от первого места до шести очков. Вторая подряд осечка может перечеркнуть их надежды на завоевание чемпионского титула.

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5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. Четыре предыдущих мадридских дерби завершились вничью, определят ли соперники сильнейшего на этот раз?

2. В нынешнем сезоне «Атлетико» не проиграл ни одного матча на «Ванда Метрополитано» во всех турнирах. Нанесет ли «Реал» первое поражение «кольчонерос» на их поле?

3. «Сухая» серия кипера хозяев Яна Облака на «Ванда Метрополитано» длится уже четыре матча. Испортят ли его статистику игроки «Реала»?

4. Форвард «Реала» Карим Бензема отличился шесть раз в предыдущих пяти матчах «сливочных». Порадует ли он очередным голом фанатов «королевского клуба» в дерби?

5. В каждом из шести гостевых матчей с начала года «Реал» пропускал минимум один гол в свои ворота. Удастся ли им прервать эту неудачную серию?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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