9 декабря. 22:30. Видеотрансляция матча «Милан» — «Торино»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 9 декабря в 22:30 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 15-го тура чемпионата Испании «Милан» — «Торино».

«Милан» идет на четвертом месте в таблице, отставая от третьего «Интера» на 4 очка. Cледом за командой Гаттузо тоже приютились команды, в том числе и «Торино». Магия числа 4 прослеживается и здесь: миланцы опережают футболистов Мадзарри именно на такое количество очков.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. «Милан» — слишком неудобный соперник для туринцев: «Торино» не побеждал у «дьяволов» с ноября 2001 года. Эта серия вообще когда-нибудь закончится?

2. По ходу текущего сезона в Серии А «Милан» проиграл дома только один раз (0:1 от «Ювентуса»). +1 к карме хозяев.

3. Ктстати, «быки» не проиграли ни одной гостевой игры в нынешнем чемпионате. Вот и еще одна интрига перед встречей.

4. Последние три игры между двумя соперниками завершались вничью. Ждем четвертую?

5. Гонсало Игуаин и Андреа Белотти — лучшие снайперы своих клубов в текущем сезоне Серии А: у обоих на счету 5 голов. Сможет ли кто-то увеличить личные показатели в очном противостоянии?

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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