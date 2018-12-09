9 декабря. 18:15. Видеотрансляция матча «Уэска» — «Реал»

Сайт еженедельника «Футбол. Хоккей» ftbl.ru 9 декабря в 18:15 по московскому времени проведет видеотрансляцию матча 15-го тура чемпионата Испании «Уэска» — «Реал».

Мадридцы оправились после разгромного гостевого поражения от «Уэски», по разу победив в Лиге чемпионов, Ла Лиге и Кубке Испании. В случае победы «Реал» впервые за долгое время поднимется в первую четверку и продолжит погоню за лидирующей «Барселоной». «Уэска» безнадежный аутсайдер, одержавший первую и единственную победу в сезоне еще в августе. На своем поле арагонцы в семи матчах трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

5 причин, чтобы смотреть этот матч:

1. В этом сезоне «Реал» еще не побеждал в четырех матчах кряду во всех турнирах. Самое время покорить эту высоту.

2. «Реал» проиграл четыре из пяти последних гостевых встреч Примеры. Сыграет ли статистика против них на этот раз?

3. «Уэска» не может забить в трех последних матчах кряду во всех турнирах. Продлится ли их «сухая» серия или Тибо Куртуа протянет руку помощи?

4. Безголевая серия Гарета Бэйла в Ла Лиге длится уже четвертый месяц. Если он не забьет и в игре с «Уэской», то валлийцу, наверное, лучше уезжать из чемпионата Испании.

5. Антирекорд «Уэски» в этом сезоне — 8 пропущенных мячей в одном матче. Постаралась «Барселона». Повторит ли «Реал» достижение каталонцев?

Что происходит в чемпионате Испании и турнирную таблицу Ла Лиги можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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